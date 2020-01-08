زوجة تطلب الخلع: حماتى مخاوية الجن

مع دقات الثامنة صباحًا، صعدت سيدة ثلاثينية سلم محكمة أسرة مصر القديمة، لترتكن على أحد المقاعد في انتظار مثولها أمام القاضي لنظر دعوى خلع برقم 8972 لسنة 2019.



روت "مروة. خ" مأساتها لـ"الدستور" قائلة إنها تزوجت زواجًا تقليديًا في بيت عائلة من "عماد. ص"، الذي يعمل في إحدى شركات السياحة منذ عامين، وأسفر الزواج عن طفلها الوحيد "حمزة"، لكنها اكتشفت أن حماتها تذهب إلى دجال لتسليط الجن على الجيران للانتقام منهم.



وأوضحت أنها تستيقظ يوميًا على رائحة البخور الغريب الذي تحضره من الدجال مصحوب ببعض التعاويذ الغريبة، وأنها هددتها خلال مشادة بينهما على أعمال المنزل بأنها ستنتقم منها بتحريض الجن عليها، وعندما اشتكت لزوجها تعدى عليها بالضرب.



تركت الزوجة المكلومة منزل الزوجية ولجأت لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ونفقة صغير، للحصول على كل حقوقها بالقضاء.