البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية إلى سوهاج.. السبت

كشفت مصادر كنسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيبدأ زيارة رعوية لإيبارشيات سوهاج التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تبدأ يوم 11 حتى 16 يناير الجاري.



وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن هذه الزيارة الرعوية سوف تشمل جميع إيبارشيات سوهاج، والتي تتمثل في إيبارشية طهطا وطما وسوهاج وتوابعهم.



وأوضحت أن البابا تواضروس خلال هذه الزيارات سوف يدشن عددًا من الكنائس من بينهم كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيبارشية طهطا، وكنيسة أخرى بإيبارشية طما.



وتابعت أن البابا سيقوم بأنشطة رعوية مختلفة بإيبارشيات سوهاج من بينها ترأسه صلوات القداسات بالإيبارشيات المختلفة، بجانب مشاركته بلقاءات شبابية بها وزيارة بعض الخدمات الروحية.



وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الثانية لقداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسهما الأنبا إسحق والأنبا إشعياء.