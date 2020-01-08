الأنبا ديمتريوس يستقبل المهنئين بعيد الميلاد في المنيا

احتفلت إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، أمس الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة المنيا، مظاهر الاحتفال.



بدأت صلوات قداس العيد مساء أول أمس وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، القداس بكنيسة القديس مارمرقس (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.



وحضر خلال صلوات قداس العيد بمقر المطرانية قيادات المحافظة للتهنئة، وكان على رأسهم اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء محمود خليل مدير الأمن والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.



شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا ديمتريوس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.