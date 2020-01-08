جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع «نواب الدراسات العليا»

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونواب الجامعات المصرية للدراسات العليا والبحوث، وذلك لعقد اجتماع المجلس الأعلى لنواب الدراسات العليا.



بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والسيدة هدي فرج أمين الجامعة المساعد.



بدأ المجلس بكلمة شكر من أمين المجلس الأعلى للجامعات للدكتورة ماجدة هجرس، وذلك للاستضافه لعقد اجتماع المجلس الأعلى لنواب الدراسات العليا، والذى يختص برسم السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعات والتنسيق بينها، والسياسات العامة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس، إيفادهم في مهمات علمية.



ومن جانبها رحبت الدكتورة ماجدة هجرس بنواب الجامعات المصرية لشئون الدراسات العليا والبحوث،مؤكدة أن انعقاد هذا المجلس بجامعة قناة السويس، هو شرف للجامعة، متمنية أن يأتي الاجتماع بنتائج مثمرة.



كما قدمت الشكر للدكتور محمد مصطفى لطفي أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تلبية الدعوة لانعقاد المجلس بالجامعة، وقدمت الدعوة لجميع النواب لحضور الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين التي تستعد الجامعة لتنظيمه في الأول من فبراير القادم بالتعاون مع الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين.



يذكر أن المجلس بدأ بعرض فيديو تعريفي عن جامعة قناة السويس ثم ناقش المجلس الموضوعات التي تتعلق بالدراسات العليا، والبحوث على مستوى الجامعات المصرية للطلاب المصريين والوافدين، وفحص الرسائل والأبحاث العلمية.