خلافات عائلية تدفع عاملاً لتمزيق زوجته فى الهرم

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات عائلية، في الهرم.



وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل بعدة طعنات، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



بإجراء التحريات، تبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، فقد اعتدى عليها بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلافات زوجية بينهما.



وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.