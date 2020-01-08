محافظ الإسكندرية: حجم الأمطار أكبر من طاقة شبكات الصرف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أمطار غزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين وستستمر حتى يوم الجمعة، حيث وصل حجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف.



وأضاف أنه تم ضخ 70 عربة صرف صحي بالشوارع، مع الاستعانة بعربات المنطقة الشمالية لسحب المياه من الشوارع.



وأوضح أن حجم الأمطار يصل لـ3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب مياها في الشارع.



وكان محافظ الإسكندرية شن جولات متفرقة؛ لمتابعة للسيولة المرورية بمنطقة الجراري بالطريق الصحراوي، وأصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وجاء ذلك بمشاركة اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، ورئيس شركة الصرف الصحي والقيادات المعنية.