سقوط هارب من «عشماوي» في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عامل هارب من تنفيذ حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل بالإسكندرية.



البداية، أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه؛ لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عامل، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.