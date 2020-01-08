محاكمة عاطل طعن صديقه لخلافهما على كيس استروكس فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لتعديه على صديقه بسلاح أبيض بسبب خلافات نشبت بينهما على كيس استروكس، في التجمع الخامس.



وكشفت أمر الإحالة أن المتهم "محمد. أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على كيس استروكس، كما أكد المتهم عدم نيته في طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعي.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة في البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.