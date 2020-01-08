مسؤول أممي يطالب بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، يان كوبيتش، القادة اللبنانيين، بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال كوبيتش، فى تغريدة له على تويتر: "إن إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاية والصدقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة".



وأضاف كوبيتش، فى تغريدته: "أحض الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.



من جانب آخر، استقبل الرئيس اللبنانى، ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشو والوفد المرافق له.



وعرض الرئيس عون، مع ميشو، مهمته في لبنان وعدد من الدول العربية المجاورة، في حضور الوزير سليم جريصاتي، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.