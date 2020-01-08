«عاشور» و«الزيات» يعقدان مؤتمرين مع المحامين.. اليوم

تستعد نقابة المحامين لإجراء انتخابات على صفيح ساخن، خاصة بعد إجراء تعديلات بقانون المحاماة وإقرارها، وإعطاء مجلس النقابة الحالي مهلة 6 شهور لتنقية جداول النقابة لإجراء الانتخابات في مارس المقبل.



وأكد مصدر بنقابة المحامين، أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين كلًا من سامح عاشور، النقيب الحالي للمحامين، والذي يسعى للترشح مجددًا على المنصب، وبين منتصر الزيات الذي يسعى إلى التوافق عليه من خلال لم شمل جبهات المعارضة ضد مجلس النقابة الحالي.



وقال المصدر إن القانون المعدل للمحاماة يتيح لـ"عاشور" الترشح على مقعد نقيب المحامين بعدما كان نقيبًا خلال الدورات الـ4 الماضية، مؤكدًا أن "عاشور" يعتزم الترشح إلا أنه سيعلن عن موقفه قبيل الانتخابات.



وخسر "الزيات" أمام "عاشور" في انتخابات النقابة التي جمعتهما في نوفمبر 2015، حيث حصل "عاشور" على 22 ألفا و987 صوتا، بفارق 5867 صوتًا عن أقرب منافسيه، منتصر الزيات الذي حصل على 17 ألفا و120 صوتا.



في السياق ذاته تستقبل نقابة محامي قنا، سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر يعقد بقاعة ريفان بديوان عام المحافظة، لعقد حوار مفتوح، يجيب خلاله النقيب العام على كل التساؤلات التي تدور في أذهان محامي قنا عن طريق الحوار المباشر.



ومن المقرر أن يستمع "عاشور" لمقترحات المحامين، لتطوير الخدمات والارتقاء بالمهنة.



ووجهت نقابة المحامين بقنا الدعوة للمحامين في النقابات الفرعية، على مستوى الصعيد، ومن بينهم نقابة سوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان.



في الجانب الآخر دعا منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، التكتلات والروابط الخاصة بالمحامين إلى لقاء تشاوري في الثالثة من مساء اليوم الأربعاء بنادي المحامين النهري بالعجوزة.



وأكد الزيات أن اللقاء تشاوري يبحث عن سبل الإصلاح في نقابة المحامين، كما يبحث عن الخطوات المقبلة للتكتلات والروابط الخاصة بالمحامين في إطار انتخابات النقابة المقرر عقدها في مارس المقبل.



وفشلت جبهة المعارضة لنقيب المحامين، خلال الفترة الماضية في التوافق على اسم مرشح ضد عاشور خلال الانتخابات المقبلة.



وأعلن منتصر الزيات عن نيته في الترشح على مقعد نقيب المحامين في انتخابات النقابة المقبلة، مؤكدًا تدني الخدمات النقابية خلال الفترة الماضية.



من جانبه أعلن المحامي سعيد أباظة نيته الترشح على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر أن تشهدها النقابة في مارس المقبل، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يشمل تطوير الخدمات النقابية المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.



قال أباظة إن برنامجه الانتخابي يشمل إضافة معاش مميز على المعاش الحالي مقابل اشتراك شهري قدره 250 جنيهًا يعادل 3000 جنيه سنويًا تدفع عند سداد اشتراك تجديد كارنيه المحاماة، لافتًا إلى أن المحامي سيحصل على 200 جنيه عن كل سنة اشتراك في المعاش، وبحد أقصى 6000 جنيه دون الحاجة إلى أدلة اشتغال أو غيره.



وتابع "أن المعاش المميز بواقع 200 جنيه عن كل سنة اشتراك"، موضحًا أنه عقب 30 سنة سيكون المعاش 6000 جنيه، إضافة إلى معاش النقابة الحالي.



وأكد مرشح المحامين أنه سيتم طرح منظومة العلاج لمناقصة على شركات التأمين، لتحمل نفقات علاج المحامين ويقرر مجلس النقابة العامة بأغلبية الأعضاء إرساء المناقصة على الشركة المميزة قيمة وخدمة، أو إنشاء مستشفيات للمحامين.



وشمل برنامجه الانتخابي العديد من النقاط الأخرى تتعلق بقانون المحاماة والأداء الإلكتروني للعمل النقابي وإعادة هيكلة الوظائف بالنقابة واللوائح المالية والإدارية والالتزام بالموازانات التقديرية بالنقابات الفرعية والتوزيع العادل لمقررات النقابات الفرعية.



كما يشمل البرنامج منح نقباء ومجالس الفرعيات الصلاحيات الكاملة لإدارة نقاباتهم لإلغاء المركزية الإدارية.