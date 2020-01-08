البابا تواضروس يستقبل الدكتورة غادة والى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس الثلاثاء، الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والى، حيث قدمت لقداسته التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ومن جانبه، هنأ قداسة البابا، الدكتورة غادة والي على توليها منصبها الدولي الجديد.



وفازت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، بمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، كأول امرأة إفريقية تفوز بهذا المنصب الرفيع.



وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية على مدار يومين بعيد الميلاد المجيد، في مختلف إيبارشيات مصر والمهجر.



