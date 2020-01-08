شروط الحصول على رخصة قيادة خاصة (إنفوجراف)

يقدم "الدستور" خدمة لقراءه.. الآن تعرف على شروط الحصول على رخصة قيادة خاصة:



- يتم استخراج رخص القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص.

- لا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية للخاصة أو للدراجة النارية.

- يقدم الطالب إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة "رقم قومي أو جواز سفر".

- تقديم شهادتين باطنة ونظر، فصيلة الدم، كما يقدم طالب الرخصة 6 صور شمسية.

- حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية واجتيازه اختبارًا في إجادة القراءة والكتابة.

- اجتياز الاختبار الشفوي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي حول قواعد وآداب المرور وعلاماته الإرشادية والقيادة الوقائية.

- اجتياز اختبار عملى على القيادة السيارة أو الدراجة النارية.

- تصرف رخصة القيادة للدراجات النارية لمدة 5 سنوات، ورخصة القيادة الخاصة للسيارات لمدة 10 سنوات.