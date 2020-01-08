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انفوجرافيك

شروط الحصول على رخصة قيادة خاصة (إنفوجراف)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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يقدم "الدستور" خدمة لقراءه.. الآن تعرف على شروط الحصول على رخصة قيادة خاصة:

- يتم استخراج رخص القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص.
- لا يقل سن طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية للخاصة أو للدراجة النارية.
- يقدم الطالب إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة "رقم قومي أو جواز سفر".
- تقديم شهادتين باطنة ونظر، فصيلة الدم، كما يقدم طالب الرخصة 6 صور شمسية.
- حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية واجتيازه اختبارًا في إجادة القراءة والكتابة.
- اجتياز الاختبار الشفوي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي حول قواعد وآداب المرور وعلاماته الإرشادية والقيادة الوقائية.
- اجتياز اختبار عملى على القيادة السيارة أو الدراجة النارية.
- تصرف رخصة القيادة للدراجات النارية لمدة 5 سنوات، ورخصة القيادة الخاصة للسيارات لمدة 10 سنوات.

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