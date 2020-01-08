مؤشرات بورصة الكويت تتراجع جماعيا

هبطت مؤشرات بورصة الكويت، لدي مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالهبوط الجماعى للقطاعات.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرا 16.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6112.98 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسرًا 7.32 نقطة ليصل إلى مستوى 6801.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% خاسرا 37.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 4749.37 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 91.5 مليون سهم، بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 4096 صفقة.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.37%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%.



وجاء سهم "شركة التمدين الاستثمارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.58%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.55%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 6.60%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.88%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.82%.