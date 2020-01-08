هبوط جماعي لمؤشرات السعودية بمستهل تعاملات اليوم

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.96% خاسرا 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8120.61 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% خاسرا 78.51 نقطة ليصل إلى مستوى 6434.36 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 35.3 مليون سهم بقيمة 812 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات، فيما تراجعت 178 شركة.



وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%.



وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 2.56%، ثم الخزف السعودى بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.33% ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.23%، ثم مهارة بنسبة 3.21%.