مناقشة «لصوص النوم» بالكتب خان

تنظم الكتب خان توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "لصوص النوم" للكاتب أمجد الصبان٬ الصادرة حديثا عن الدار٬ في السابعة مساء الأحد 12 يناير الجاري، يدير النقاش الشاعر والكاتب يوسف رخا.



وعن المجموعة يقول "رخا": "يلعب أمجد الصبان فى مجموعته القصصية "لصوص النوم" مع الحكاية بالأساس،الحكاية فى عناصرها الأولى.ولايعنى كثيرا بتقديم حكاية ممسوكة، لها رأس وذيل كما يقولون، بل يعمد إلى تفكيكها والأشتغال على عناصرها.



الحكاية عند أمجد الصبان حكاية متشظية، لعوب،تحيل إلى علاقات وأبنية رمزية فى الواقع، دون التورط فى محاكاته.



تنشغل الشخصيات فى"لصوص النوم دوما بموقعها من العالم، والذى يُشكل نوعا من التهديد بمحو هويتها ومسخها، فتحاول النجاة إما بمقاومة هذا التهديد، أو بمحاولة التأقلم معه عبر إعادة تخييل ذواتها.



مجموعة قصصية مكتوبة بخيال جامح، طازج ومنطلق، ونزوع تجريبى له مذاقه الخاص."

