إيران تهدد: لن يكون لأمريكا وجود في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون لها أي مستقبل في الشرق الأوسط.



وشدد "ظريف" على أن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، لن يمر بسلام، وستلتقي الولايات المتحدة ضربات أكثر إيلامًا إذا لجأت للتصعيد.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.