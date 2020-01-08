هبوط جماعي.. بورصة قطر تفقد 39 نقطة بمستهل التعاملات

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسرا نحو 39.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 10342.12 نقطة بدعم من هبوط جماعى للقطاعات.



وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 22.4 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1326 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10%.