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مصر

مدبولي: حل مشاكل المستثمرين.. ومُهلة لميكنة أصول وبيانات الدولة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:08 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بتوجيه التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذه رسالة مهمة للعالم أجمع مُفادها يؤكد على ترابط الشعب المصري ووحدته، كما أشاد الدكتور مدبولي، في الوقت نفسه، بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية أعمال اجتماع المجلس، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، لافتاً إلى الكتاب الدوريّ الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها، ولهذا، فقد شدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية، مشيراً إلى أن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية "تسقيع" لهذه الأراضي ؛ بهدف المتاجرة بها، مشدداً بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وحدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

كما نوّه الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكداً ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، قائلا إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى تنظيم حفل اختيار أحسن لاعب في إفريقيا، مشيداً بجهود الوزارات المختلفة لتأمين عددٍ من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية، كما نوّه إلى أن الاحتفال الذي تم تنظيمه في محافظة البحر الأحمر، أمس، حظي بمشاهدة 1,2 مليار مشاهد.

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