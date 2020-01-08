«مخاطر الدور التركي في ليبيا» ندوة بـ «الصحفيين» الليلة

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "مخاطر الدور التركي في ليبيا.. الأهداف والانعكاسات"، وتهدف لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الشرق الأوسط.



ومن المقرر أن يتحدث في الندوة زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية، وأحمد عامر مدير مكتب الأهرام في ليبيا عن واقع الأوضاع على الأرض في ليبيا، وأحمد كامل بحيري الباحث بمركز الأهرام عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، وخالد البرماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى



وتُقام الندوة الساعة 5 مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة.