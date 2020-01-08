تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، على خلفية التراجع الذي أصاب أسهم الاستثمار، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.03% خاسرا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1591.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 308 ألف سهم بقيمة 135.4 ألف دينار.



وقاد التراجع ببورصة البحرين بالمستهل، أسهم قطاع الاستثمار التي هبطت بنسبة 1.27% بدعم من الضغوط البيعية على سهم شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، وشركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة بلغت نحو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%.