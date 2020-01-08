بورصة دبي تفقد 1.4% بالمستهل

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي، تراجعاته لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليهبط بنسبة 1.40% خاسرا 38.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2708.41 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 62.5 مليون سهم محققة ما قيمته 63.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1100 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقر سهمين.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.25%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.43%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 9.68%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.10%.



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.