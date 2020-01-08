هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى، متأثرة بالضربة الإيرانية لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق.



وعاودت البورصة المصرية، العمل اليوم الأربعاء، بعد تعطلها خلال جلسة أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة.



كما انخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 15186 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4898 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 502 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1309 نقطة.