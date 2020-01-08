من الرحاب إلى كفر الدوار.. المذابح الأسرية نزيف لا ينتهي

المذابح الأسرية.. من أبشع الجرائم التي تهز الرأي العام، وعلى مدار عامين شاهدنا عددًا من الكوارث، بداية من العثور على جثث 5 أفراد من عائلة واحدة، وتبين أن الأب قتل أبنائه ثم انتحر، وانتهاءً بالجريمة البشعة التي ارتكبها جزار بحق 7 أفراد من أسرة واحدة، في كفر الدوار بالبحيرة.



- مذبحة كفر الدوار.. ذبح وحرق أسرة بالكامل



نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في كشف غموض المذبحة الأسرية التي شهدتها قرية بمركز كفر الدوار، حيث عثر الأهالي على جثث 7 أفراد من عائلة واحدة، حيث تبين أن جزار يدعى "شريف" 34 سنة، وراء هذه الجريمة البشعة لسرقة المواشي.



وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من أهالي عزبة الطرح، إلى رئيس مباحث كفر الدوار، يفيد بنشوب حريق، ووجود جثث في منزل بمنطقة الزراعات.



انتقل فريق من ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، وأوضحت المعاينة أن الجثة الأولى للجدة "زينب عبدالعال عطية" 65 سنة، متفحمة وبها عدة طعنات، وتبين احتراق كفيها من آثار الحريق.



وأظهرت المعاينة أن الجثة الثانية كانت لابنها "حسني سعد أحمد"، 38 سنة، عامل، وأيضًا مصاب بطعنات وتفحم جثته، هو الآخر، وتبين تفحم جثة زوجته "رانيا محمد"، 35 سنة، والابن الأكبر "شهاب"، 15 سنة، وتبين أنه مصاب بعدة طعنات، ومتفحمة جثته هو الآخر.



وأظهرت المناظرة، أن الطفل "عبدالرحمن" مصاب بقرابة 12 طعنة في مختلف أنحاء جسده، وأن الطفل الأصغر ليس به أي طعنات أو آثار لحريق، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة من دخان النيران.



- مذبحة أبو النمرس.. طعن زوجة عمه وابنتها



تمكن أمن الجيزة من كشف غموض مقتل أم وابنتها بعدة طعنات وإلقاء ابنها من فوق سطح المنزل، حيث تبين أن نجل شقيق زوجها قتل زوجة عمه "شيماء" 27 عامًا، وابنتها بـ9 طعنات، وألقى ابن عمه من فوق سطح المنزل، بسبب اتهام الأم المجني عليها له بسرقة 20 ألف جنيه.



ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في ضبط المتهم بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة، بعد 12 ساعة من وقوع الجريمة.



- مذبحة الفيوم.. قتل زوجته وأولاده الأربعة بساطور



تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مدرس لغة إنجليزية تخلص من عائلته باستخدام ساطور.



وتبيّن من التحريات، أن "خ. د" 28 سنة، مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بقرية الحريشى بمركز الفيوم، سلم نفسه للشرطة واعترف بأنه تخلص من زوجته وأولاده الأربعة ذبحًا بالساطور لتلقيه تهديدات من بعض شركائه بسبب التنقيب عن الآثار، بقتل زوجته وأولاده الأربعة، فبادر هو بالتخلص منهم قبل تنفيذ تهديدات شركائه.



- مذبحة كفر الشيخ.. ذبح زوجته وأطفاله الثلاثة



تجرَّد من إنسانيته بدافع الخلافات الأسرية، فكان الضحية ثلاثة أطفال ووالدتهم، فبدلًا من الاحتفال بليلة رأس السنة، كان الاحتفال المأساوي بذبحهم جميعًا كلٍّ في سريره، كان هذا ملخص مذبحة كفر الشيخ، التي هزَّت المحافظة مع بداية العام الجديد، كشفت لغزها أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ.



والبداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من الدكتور "أحمد. ع" 42 سنة، يفيد بأنه عند عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته "منى. ف"، وأطفاله "عبدالله" 8 سنوات، "عمر" 6 سنوات، "ليلي" 4 سنوات، مذبوحين.



انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أي كسر في أبوابها أو النوافذ التي تطل على الشوارع أو منافذ المناور.



بدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أي آثار عنف، وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار أمام مدير الأمن وضباط المباحث واعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وزوجته مما جعله يفقد عقله ويتخلص من زوجته وأولاده في ليلة رأس السنة.



- مذبحة المرج.. قتل أطفاله الثلاثة وعذب زوجته



تسببت غيرة الزوجة الأولى من ضرتها في تحريض زوجها على تعذيب زوجته الثانية وتهديدها بطردها من الشقة، حتى تقتل أطفالها.



وبعد وصلة تعذيب تسبب الزوج في فقأ عيني زوجته، التي لم تجد مفرًا من زوجها وضرتها سوى أن تستجيب لتهديده وتقتل أطفالها الثلاثة.



وفي طبق به مياه، أغرقت الأم طفلتيها "جنا" 3 سنوات، و"مالك" 5 سنوات، بينما وضعا المولود الأخير داخل جوال وألقاه الأب في ترعة فور ولادته.



- أب يذبح ابنتيه في الحوامدية



كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في أن "نصر. إ" 52 سنة، موظف على المعاش، هو من ذبح ابنتيه، بمنطقة الحوامدية، بعد أن زعم الأب أثناء استجوابه في التحقيقات أنه نفذ الجريمة انتقامًا لشرفه لسوء سلوك الضحايا.



كان الأب المنسوب إليه تهمة القتل العمد، اعترف أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق أنه ارتكب الجريمة لشكه في سلوك ابنتيه وأنه سمع أكثر من مرة ابنته الصغرى تتحدث بطريقة غير لائقة مع شاب في التليفون، وأنه حذرهما أكثر من مرة ولكنها لم تستجيبا فقرر قتلهما.



- مذبحة الرحاب.. قتل أسرته وانتحر



عثرت قوات الأمن على جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة الرحاب، وكشفت التحقيقات أن الأب "عماد سعد"، كان يتلقى اتصالات ويرد عبر تطبيق " واتس آب" حتى الثالثة عصرًا من يوم الحادث، إلا أنه توقف عن الرد فجأة قبل أن يغلق هاتفه في الرابعة عصرًا من يوم الحادث.



ووضعت النيابة احتمالين، أولهما الشبهة الجنائية، وثانيهما أن تكون الحادثة انتحار، كما أوضح تقرير الطب الشرعي أن افتراضية الانتحار هي الأغلب فى تلك الجريمة، إلا أن أقارب وأصدقاء الأسرة أكدوا أن الأب يستحيل أن يقتل زوجته وأبنائه، وأن الحادث مدبر وهناك شبهة جنائية بالوقعة، حتى نجح الأمن في فك اللغز والتعرف على الجاني وهو الأب الذي تخلص من الأسرة بالكامل ثم انتحر.



مذبحة الشروق



جريمة تحقيقاتها كانت مليئة بالأحداث، بينها أن مرتكب المذبحة "الأب" هارب من جريمة قتل وصادر ضده حكم بالإعدام في 2009.



جهات التحقيق القضائية والأمنية، كشفت أن الأب "كرم" 43 سنة، مقاول بناء، متزوج من اثنين ولديه 9 أبناء، الأولى أنجب منها 5 أطفال ومقيمة في مسقط رأسه بمركز إخميم بسوهاج، والثانية هي ضحيته الأخيرة "منال" والتي تزوجها عقب هروبه من السجن في 2011 وأنجب منها 4 أبناء، حسين 7 سنوات، محمود 6 سنوات، ودعاء 4 سنوات، وحنين عامين، قتلهم وقطع روؤسهم في الساعات الأولى من الصباح وفر هاربًا.



فوجيء سكان العقار "657" في عمارات "36" بالشروق، بوجود باب شقة الأسرة مفتوح وتبين وجود آثار للدماء في صالة الشقة، وتجمعوا ودخلو وعثروا على جثث جارتهم "منال" 27 سنة، ربة منزل، وأطفالها الأربعة، مقطوعة الرؤوس، وصالة الشقة عبارة عن بركة من الدماء.



وقال المتهم "كرم" إنه اشترى أقراص مخدرة وضعها لـ"الضحايا" في المياه، وانتظر حتى استغرقوا في النوم، وأحضر سكينًا اشتراها خصيصًا من جاره "أبو ناجي"، وبدأ في التخلص من الخمسة، فطعن زوجته وقطع رأسها ثم أجهز على أبنائه الأربعة بنفس الطريقة.



"الأب" المنسوب إليه تهمة القتل العمد لزوجته و4 من أبنائه، اعترف مرة أخرى بأنه شك في علاقة زوجته ونسب أولاده لذلك ارتكب الجريمة، واستقل القطار حتى يتمكن من الهرب إلى إحدى المناطق الجبلية في صعيد مصر للاختباء هناك مع تجار المخدرات والخارجين على القانون.