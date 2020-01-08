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انفوجرافيك

أدلة تعاون الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني (إنفوجراف)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:53 ص
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
حسام محفوظ
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بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، تنشر الدستور انفوجرافا يرصد أدلة تعاون الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني:

- كشف الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان، في كتابه "أئمة الشر" إن العلاقة بين الجماعة وإيران بدأت في العام 1938، بزيارة روح الله مصطفى الموسوي مقر الإخوان في مصر وفقا لما نشر في مجلة "النذير" الإخوانية آنذاك.

- عقب ثورة 25 يناير هنأ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الإخوان بنجاح الثورة، وألقى خطبة باللغة العربية، مشجعا فيها على إكمال مسيرة الثورة.

- عقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، أن إيران حاولت ضخ نحو 10 مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري كوديعة، وإمداد القاهرة بالمواد البترولية.

- عثر على مستندات بمقر جماعة الإخوان تفيد بإنشاء جهاز أمني إخواني غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية وبمساعدة إيرانية.

- كما كشف اللواء تامر الشهاوي في تصريحات صحفية، أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني زارت مصر خلال حكم محمد مرسي لتدريب عناصر من الإخوان على إنشاء أجهزة أمنية موازية بديلة، على غرار الحرس الثوري.

- وفقًا "لمواقع أجنبية" فإن قاسم سليماني، زار مصر خلال العام 2013، والتقى بقيادات الإخوان في عدة أماكن، منها لقاءات مع خيرت الشاطر في مدينة نصر ومنطقة التجمع شرق القاهرة، والأقصر جنوب مصر لمناقشة تشكيل حرس ثوري تابع للرئاسة المصرية.

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