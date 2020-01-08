عبد الغفار: انتهاء إنشاءات 4 كليات بجامعة الملك سلمان

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الملك سلمان تقام علي مساحة 35 فدانا بشرم الشيخ، وتحتوي على 15 كلية، موضحا أنه تم إنشاء 4 كليات بها حتى الآن.



وأشار غلى أن الكليات التي تم الانتهاء من إنشائها هي السياحة والفندقة واللغات والترجمة والفنون والتصوير وكلية العمارة، كما بها حوالي 5 مباني سكنية للطلبة والطالبة كمدينة جامعية لهم.



وأضاف خلال مبادرة "أنت تسأل والوزير يجيب" عبر الصفحة الرسمية للوزارة"فيسبوك"، أنه أيضا لم نغفل أعضاء هيئة التدريس، حيث بها مبنيين سكنيين مخصص لهم وبها ملاعب رياضية ومزودة بفندق تعليمي لكلية السياحة والفندقة يحوي كلا من (المغسلة والمطبخ والكافتيريا وغرف وأجنحة فندقية وحمام سباحة لتدريب الطلاب ).