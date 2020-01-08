تجديد حبس صاحب ثلاجة دواجن فاسدة فى المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس صاحب ثلاجة دواجن فاسدة، في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته 12 طن دواجن فاسدة.



وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من القبض على صاحب ثلاجة لحوم في المرج، بداخلها 12 طنا "هياكل دواجن" فاسدة، قبل بيعها إلى المواطنين.



وتبين أن الثلاجة غير مرخصة واللحوم معبأة داخل عبوات دون أي بيانات تفيد بتاريخ إنتاج وصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة.