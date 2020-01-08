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سياسي

18 طلب إحاطة في البرلمان بشأن توصيل الغاز للمنازل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عائشة حسن
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تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها المقرر عقده الأحد المقبل، ملف توصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية، في ضوء 18 طلب إحاطة مقدم من النواب، بحضور ممثلي وزارة البترول.

وتأتي طلبات الإحاطة على النحو الآتي:
طلب إحاطة مقدمة من النائب عادل عامر بشأن إدراج قرى باسوس وأبو الغيط، عزبة الشيمي، مركز القناطر الخيرية، قرى الواحد بالمنيرة في محافظة القليوبية، ضمن مشروع إدخال الغاز الطبيعي، وطلب النائب خالد حماد بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى المنصورة.

وطلبان مقدمان من النائب محمد عطا سليم بشأن تضرر أهالي محافظة الإسكندرية من عدم وجود خريطة لتوصيل الغاز الطبيعي، موضح بها الموقع وتاريخ البدء ومدة التنفيذ، وإدخال الغاز الطبيعي إلى منطقة ضباط طوسون بحي المنتزه أول وثان، ومنطقة الطابية، والحج محمد، بمركز كفر الدوار في محافظة الإسكندرية، وعدم إدخاله إلى باقي الأجزاء من المنطقة.

وتضم المناقشات، الطلب المقدم من النائب محمود رشاد حبيب بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وأيضا المقدم من النائب جمال كوش بشأن البدء في إدخال الغاز الطبيعي لعدد من القرى بمحافظة القليوبية والمدرجين بخطة 20192020.

بالإضافة إلى مناقشة عدم الانتهاء من بعض القرى الأخرى، والمقدم من النائب عمرو محمد كمال الدين بشأن حرمان مناطق ابيس قرى 7، 8، 10 وباب العبيد والقرية الرابعة وتوابعها ابيس وعزبة الدريسة ونادي الصيد محرم بك بمحافظة الإسكندرية من توصيل الغاز الطبيعي.

كما تتضمن طلبات الإحاطة، المقدم من النائب عمرو وطني بشأن عدم إدخال الطبيعي لبعض شوارع الأميرية البلد بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة دون توصيله إلى حوالي 15 شارع، وطلب النائب محمد الحسيني بشأن توصيل الغاز لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وطلب النائب عبد الحميد الشيخ بشأن عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلي قرى "القلشي، كفر القلشي، كفر بتبس" بمحافظة المنوفية، رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، وطلب النائب محمد حبيب بشأن سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل الغاز لجميع قرى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

ومن المتوقع أيضا مناقشة طلب النائب محمد سعد تمراز بشأن ارتباط أعمال توصيل الغاز الطبيعي بأعمال الصرف الصحي في عدد من القرى التابعة لكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وطلب النائب لطفي شحاتة بشأن إدخال الغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وطلب النائب محمد عمارة بشأن عدم توصيل الغاز لمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

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