البرلمان يناقش تطورات الوضع فى ليبيا الإثنين

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، الأسبوع المقبل، ستة اجتماعات تبحث خلالها تطورات الأوضاع الراهنة والعلاقات المصرية مع عدد من الدول العربية.



وتعقد اللجنة الفرعية لشئون السودان، اجتماعها الأحد المقبل، لعرض آخر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية، فيما تعد الأخيرة، في اليوم ذاته، اجتماعًا لمناقشة العلاقات المصرية العمانية.



وستعقد اللجنة الفرعية لشئون ليبيا، الإثنين المقبل، اجتماعًا لعرض تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما تناقش لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية الموريتانية في اجتماع لها باليوم ذاته.



كما تعقد لجنة الصداقة المصرية المغربية برئاسة النائب أحمد رسلان، اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، في حين تناقش لجنة الشئون العربية في اجتماع، باليوم ذاته، العلاقات المصرية البحرينية.