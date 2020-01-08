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حوادث

شلل مرورى بمحور صفط وكثافات بدائرى السلام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع توجه الموظفين لعملهم والطلاب لامتحاناتهم، مع انتشار الخدمات المرورية.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات.

وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

أصيب أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان بكثافات متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات.

شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وبمناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وبكوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات.

وتباطأت حركة المرور للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وتباطأت حركة السير بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين.

وظهرت بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، وانتشرت الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

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