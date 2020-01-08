شعراوى يلتقي محافظ الدقهلية لتطوير الأسواق العشوائية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة، وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات التي تقوم بها المحافظة خلال الفترة الحالية، فيما يخص تطوير الأسواق والمواقف العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض مدن المحافظة.



كما تم أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ومشروعات تنمية البنية التحتية المعلومات وميكنة الخدمات بالمحافظة؛ بما يساعد في تحسين الخدمات التي تقدمها كافة القطاعات الخدمية للمواطنين.



كما بحث اللواء شعراوي مع د.أيمن مختار جهود المحافظة في استكمال مشروعات تطوير ورصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والجهود التي تقوم بها المحافظة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



كما تابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة فيما يخص البنية التحتية المقرر إقامتها والشركات العاملة فيما يخص عملية تدوير المخلفات، وكذا الجهود الجارية لتطهير بحيرة المنزلة لإعادتها لسابق عهدها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة والإسراع في تنفيذ مشروعات الخاصة بالطرق والصرف الصحي.