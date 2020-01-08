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محافظات

إنشاء محطة تداول بضائع الصب بقناة السويس خلال عامين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:44 ص
محطة تداول بضائع
محطة تداول بضائع
مصطفى دياب
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استقرت شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية التابعة لهيئة قناة السويس، على عقد شراكة مع التحالف اللوجستي "يوني جرين، الوطنية لسلاسل الإمداد" لإنشاء محطة تداول بضائع الصب الجاف بـ350 مليون جنيه، وتستعد لتوقيع العقود.

وقال المهندس علاء يونس، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال، إن مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وافق على عقد الشراكة مع مع التحالف اللوجستي "يوني جرين، الوطنية لسلاسل الإمداد" لإنشاء الشركة الوطنية للوجستيات بالشراكة لإدارة وتشغيل المشروع لإنشاء محطة تداول بضائع بنسبة تتوزع بواقع %30 لشركته، و%70 للتحالف.

وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال عامين، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامتها على مساحة 34 ألف متر مربع تابعة للشركة في ميناء غرب بورسعيد، مضيفا أنه جاري نقل المعدات والمنشآت الإدارية والمخازن الكائنة في نفس المكان لمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد.

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