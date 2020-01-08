عقوبة التحرش في القانون (إنفوجراف)

انتشر في الأيام الماضية، فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، وتجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسياً إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيداً عن مكان الواقعة.





وأثارت الواقعة غضباً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.





وتقدم الدستور خدمات للقراء منها التعرف على عقوبة التحرش في القانون:



1- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص.



2- الحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها إذا تكرر الفعل من الجاني.



3- في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.



4- يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.



5- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا.