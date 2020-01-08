هطول أمطار متوسطة على مطروح لليوم الثاني

تشهد محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح، أدت إلى غرق الشوارع والميادين، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة حد الصقيع، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حاله الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة الطقس السئ، خاصة في الساحل الشمالي، حيث ضربت موجة الطقس السئ محافظة مطروح والمدن التابعة لها.



وناشد اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، المواطنين، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل الطقس السئ الذي يضرب المدينة حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، مطالبًا المسافرين باليقظة على الطريق الدولي الساحلي وطريق السلوم، وللسيارات بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.