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حوادث

"داعش إسكندرية" و"اعتصام النهضة" أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الحكم في طعون الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية، ومحاكمة المتهمين في فض اعتصام النهضة.

- محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش إسكندرية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

- الحكم في طعون الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية

تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية"؛ على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حَسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وكانت تحقيقات النيابة، أكدت أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، يعملون في الاتجار بالأعضاء إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، وقد أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

- محاكمة المتهمين في فض اعتصام النهضة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وأحال النائب العام، المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات اتهامهم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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