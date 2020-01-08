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اقتصاد

إنهاء 92% من مدينة الجلود.. وتشغيل 30 مصنعا حتى الآن

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:10 ص
يحيي زلط
يحيي زلط
هويدا سعيد
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قال يحيي زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، ورئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إنه تم الانتهاء من 92% من مدينة الجلود.

وأوضح زلط في تصريحات لـ" الدستور"، أنه تم تشغيل 30 مصنعا حتي الآن، مشيرا إلى أنه تم البدء في الدراسة من داخل المدرسة الثانوية الصناعية بنظام التعليم المزدوج، مشيرا إلى أنه تم إصدار القرار بإنشاء هذه المدرسة منذ 2010.

وأشار رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إلى أن المدينة تضم "مول كبير" ومنفذا للبيع، بحيث يكون كافة منتجات المدينة بهذا المول، مشيرا إلى أن كافة المباني والمصانع فى المدينة حصلت على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية، وكافة المساهمين فى الشركة من أصحاب مصانع الجلود.

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