«مواد البناء»: مفاوضات جديدة لحل أزمة توقف الصادرات إلى ليبيا

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه بعد قرار الحكومة الليبية منع دخول منتجات الرخام والسيراميك من الحدود البرية الليبية، سوف ينعكس بالسلب على الصادرات المصرية.



وأوضح عبد الحميد، لـ"الدستور"، أن دولة ليبيا من أهم دول الجوار التي يتم تصدير مواد البناء لها برا، مشيرا إلى أن غرفة مواد البناء تقوم الآن بعمل مفاوضات مع الجهات المعنية لوجود حلول سريعة لتلك المشكلة.



وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن مواد البناء بها فائض، خاصة في صناعة السيراميك وصناعة الرخام.



ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا إلى 4 مليارات دولار نهاية 2019.