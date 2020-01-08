إيران: هجوم «عين الأسد» الأهون في سيناريوهات الرد على واشنطن

قال مسؤول كبير في مكتب المرشد الإيراني "علي خامنئي" إن الهجمات الصاروخية على الأهداف الأميركية هي "الأهون" في سيناريوهات الرد الإيراني، وذلك في خبر أوردته وكالة رويترز للأنباء منذ قليل.



جاء ذلك في أعقاب تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، فيما نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أي من مواطنيها وجنودها في القصف الصاروخي الإيراني، الذي طال القواعد الأمريكية في البلاد.



كما أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية،، أن الصواريخ الإيرانية أصابت أجزاء بقاعدة عين الأسد لا يوجد بها أمريكيون، في الوقت الذي أعلن فيه التلفزيون الايراني وقوع 80 قتيلًا في الهجوم الإيراني.

