الجري يحارب الشيخوخة

كشفت دراسة حديثة أن المشاركة في سباق الماراثون تقلل من بعض آثار تقدم العمر.



وأكد الباحثون أنه بفحص 138 من المشاركين الأصحاء في ماراثون لندن للمرة الأولى ثبت أن التدريب والمشاركة وإكمال سباق الماراثون ارتبط بمقاوم عملية تشنج الشريان الرئيسي في الجسم وساعد على خفض ضغط الدم.



وقال دكتور تشارلوت مينستى رئيس فريق البحث والمحاضر في يونيفرستى كوليدج بلندن واستشارى أمراض القلب "دراستنا تكشف أنه من الممكن التقليل من عواقب التقدم في العمر على الأوعية الدموية من خلال ممارسة التدريبات الرياضية الواقعية خلال ستة أشهر".



وأضاف أنه تم اكتشاف فوائد ذلك على فئات عمرية متنوعة واسعة النطاق من خلال تعدد مشاركتهم في سباق الماراثون والتدريب لما يحققه التدريب على المشاركين في السباق للمرة الاولى.



وأوضحت الدراسة أن أكثر المستفيدين من الذكور الأكبر سنا الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.