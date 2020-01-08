النساء أكثر عرضة للوفاة من قصور القلب

كشفت دراسة حديثة أن عدد النساء اللائي يتوفين بسبب قصور القلب أكثر من الرجال وأن 50 % من حالات قصور القلب بين النساء ناتجة عن نوبة قلبية.



ووفقا للدراسة، فإن 50 % من النساء اللائي يعانين من قصور في القلب لديهم ارتفاع فى ضغط الدم مما يؤدي إلى تصلب القلب التدريجي ولا يوجد علاج فعال لهذا النوع من قصور القلب بعد.



وبالنسبة للدراسة الحالية، قارن الباحثون عوامل الخطر الشائعة لأمراض القلب وكيف تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف وكزوا من بين أشياء أخرى على الاختلافات الجنسية في تأثير السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن 11 % من النساء و15 %من الرجال يعانون من السمنة المفرطة (BMI أكثر من 30 كجم م 2) على مستوى العالم.



وتزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى وعادة ما يتم تخزين بعض الدهون في القلب، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.



واوح الباحثون أنه بعد انقطاع الطمث تفقد المرأة ميزة الاستروجين، وتصبح الشرايين أكثر صلابة وعرضة للأمراض وخاصة أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك يعد التدخين جزءًا من سيناريو المخاطرة بالنسبة للنساء.