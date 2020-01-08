العثور على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة بإيران

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة.



ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، في نبأ عاجل لها، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني، في طهران، التي كانت تقل 180 شخصا.

