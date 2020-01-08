بغداد: سقوط 22 صاروخًا في هجوم إيران على قواعد عسكرية بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، عن سقوط 22 صاروخًا في الهجوم الإيراني على قواعد داخل العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وذكرت الخلية، في بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن "العراق تعرض فجر الأربعاء إلى قصف بـ22 صاروخا، سقط 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت".



وأضافت أن خمسة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، جميعها على مقرات التحالف، ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوات العراقية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.



وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.