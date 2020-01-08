أوكرانيا تعزي عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، عن تعازيه لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في إيران.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.



يشار إلى أن تقارير إعلامية أفادت بسقوط الطائرة بين بلدتي "برند" و"شهريار" غرب طهران، متوقعة أن يكون خللا فنيا وراء سقوطها.