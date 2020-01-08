دفاع أمريكا: سنتخذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين والحلفاء

قال جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، إنه في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 7 يناير، أطلقت إيران ما لا يقل عن 12 صاروخا باليستيا ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.



وأضاف "أنه في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا، فقد كانت هذه القواعد في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".



وتابع "أثناء قيامنا بتقييم الموقف واستجابتنا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن الأمريكيين والشركاء والحلفاء في المنطقة، ونظرًا للطبيعة الديناميكية للموقف، سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها"