النفط يقفز 4.5% بعد هجوم إيران على القوات الأمريكية

استمر سعر برميل النفط صباح الأربعاء في الارتفاع حيث وصل إلى 4،5% بعد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.



وارتفع برميل خام "غرب تكساس الوسيط" 4،53 بالمئة إلى 65،54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلًا، وذلك فور شيوع نبأ القصف الصاروخي البالستي الذي شنّته إيران ردًّا على الضربة الأميركية الأسبوع الماضي.



وارتفعت أسعار النفط 4% في التعاملات المبكرة، مساء الثلاثاء، بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4%، أو 2.51 دولار، إلى 65.21 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، في الجلسة المرتفعة ارتفع إلى 65.48 دولار.



وكان الجيش الثوري الإيراني، أعلن فجر اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار غربي العراق، بعشرات الصواريخ، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.