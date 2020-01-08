برلماني: الصعيد أولوية رئيسية في عهد السيسي

أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن الصعيد أولوية رئيسية لنظام الرئيس السيسي، وأن هناك اهتمام كبير بتنمية الصعيد وتوجيه كل الموارد اللازمة له لوضعه على صعيد التنمية.



وأشار في بيان له، إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عما يجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ9 مدن جديدة بالصعيد وبدأ في العام الماضي، وتضم مشروعات بمدن (ناصر الجديدة" غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – طيبة الجديدة) وعدة محافظات بالصعيد.



وشدد على أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لأهله، وتضخ استثمارات بالمليارات لتوفير مناطق مخططة حضارية للسكن والاستثمار بصعيد مصر.