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عالم

بعد قليل.. «ترامب» يلقي بيانا تعليقا على قصف قاعدة عين الأسد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:09 ص
ترامب
ترامب
أمينة ذكى
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أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يلقي بيانا بعد قليل، تعقيبا على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد.

يأتي هذا في أعقاب تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

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