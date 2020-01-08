سي إن إن: الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بهجوم «عين الأسد»

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بالهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، فيما نقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول عسكري أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني.



يأتي هذا في أعقاب تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.