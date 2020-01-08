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عالم

إيران: مقتل 80 أمريكيًا فى الهجمات الصاروخية بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:04 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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قالت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 80 أمريكيا قُتلوا جراء إطلاق طهران 15 صاروخًا على أهداف أمريكية بالعراق، مضيفًا أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ.

ونقلت الوكالة عن مصدر بالحرس الثوري قوله: «إن إيران عينها على 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد»، مضيفًا أن «أضرارا جسيمة» لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد عسكري.

وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قد أعلنت، الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

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