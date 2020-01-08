بعد التصعيد الإيرانى.. إسرائيل تعقد اجتماع أمنى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية محلية، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع أمني لمناقشة التصعيد الأميركي الإيراني، يأتي هذا في أعقاب إطلاق الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق؛ ردًا على اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، فيما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.

