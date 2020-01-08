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عالم

حرائق الغابات يتواصل فى نيوزيلاندا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يواصل رجال الإطفاء جهودهم، اليوم الأربعاء، لاحتواء حريق غابات واسعا، بدأ الإثنين الماضي، وامتد على مساحة 350 هكتارا قرب منطقة نابيير بنيوزيلاندا.

وواجه الإطفائيون رياحا غربية قوية خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي عقّد مساعيهم.

ومع وجود عشرات الإطفائيين والعاملين بالغابات، على الأرض، تقف مروحيات على أهبة الاستعداد اليوم، للمشاركة بالجهود إذا اقتضى الأمر.

ووفقا لما أعلنته دوائر الإطفاء والطوارئ بالبلاد، فإن حجم الحريق لم يتوسع منذ الثلاثاء، مشيرة أيضًا إلى عدم احتمال توسعه، نتيجة الظروف المؤاتية لكبحه اليوم.

في هذه الأثناء، تعاني الجارة أستراليا من أكبر حرائق غابات في تاريخها، نجم عنها حتى الآن وفاة 25 شخصًا.

وأرسلت نيوزيلاندا طواقم إطفاء مدنية وكذلك طائرات من قوات الدفاع، لدعم أستراليا في جهودها لإخماد الحرائق المدمرة.

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